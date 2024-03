Xbox avvisa: occhio agli sconti, quei codici QR sono una truffa

I codici QR si sono diffusi ovunque nella nostra vita quotidiana: li troviamo su diversi supporti come volantini, cartelloni pubblicitari ed email, ma non tutti sono sicuri da scannerizzare. I criminali informatici hanno escogitato numerose truffe per approfittare delle persone che li inquadrano, con il rischio di subire furto d'identità e perdite finanziarie.

A finire nel mirino di queste truffe è stata anche Xbox, la quale si è trovata a dover evidenziare i rischi legati alla scansione dei codici QR, mettendo in guardia gli utenti sulle truffe e le attività fraudolente legate a questa tecnologia. L'azienda ha, infatti, emesso un annuncio ufficiale oggi, invitando i giocatori a non credere a false promesse come "scannerizza i codici QR per ottenere prodotti correlati a prezzi bassi" ed esortando il pubblico a prestare attenzione ai truffatori.

La truffa dei codici QR Xbox

Microsoft ha ricevuto segnalazioni da giocatori in diverse parti della Cina. Dopo un'indagine, è emerso che alcuni criminali utilizzano i social media come Xiaohongshu per promuovere "prezzi bassi/benefici/rimborsi in contanti", incoraggiando gli utenti a unirsi a gruppi WeChat/QQ e a scannerizzare codici QR per effettuare pagamenti a prezzi ridotti. Ovviamente era tutto una truffa, affluendo in un furto dati agli utenti che vi cliccavano.

Nel suo annuncio, l'azienda ha dichiarato: