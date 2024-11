Xbox Cloud Gaming per i giochi in possesso parte oggi con 50 titoli, vediamo quali

Microsoft ha lanciato l'attesa funzionalità per Xbox Cloud Gaming che consente agli utenti di accedere in streaming ai giochi di loro proprietà, anche se non inclusi nel catalogo Game Pass. Il servizio, attualmente in fase beta, supporta oltre 40 titoli tra cui popolari franchise come Assassin's Creed, Final Fantasy e Call of Duty.

Questa mossa espande significativamente le possibilità di gioco in cloud per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (acquistabile su Amazon), che potranno ora accedere a una libreria più ampia di titoli senza doverli scaricare. La funzionalità era stata anticipata il mese scorso e ora diventa realtà, segnando un importante passo avanti per il servizio di cloud gaming di Microsoft.

Tra i giochi supportati figurano grandi produzioni come Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 e Hogwarts Legacy, oltre a titoli indie di successo come Hades e Stray. Di seguito la lista completa:

Animal Well

Assassin's Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur's Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2: Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Campioni di Quidditch

High On Life

Hitman: World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

LEGO Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmaphobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy's The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40.000: Space Marine 2

WWE 2K24

L'introduzione dello streaming dei giochi di proprietà si allinea con la nuova visione di Microsoft per Xbox, che mira a espandere il concetto di console oltre i confini tradizionali. Questa funzionalità potrebbe infatti attrarre nuovi utenti interessati a giocare su dispositivi diversi senza la necessità di possedere l'hardware dedicato.

Per accedere al servizio è necessario un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, lo stesso requisito già presente per utilizzare Xbox Cloud Gaming. Microsoft sembra quindi puntare sempre più sul cloud come elemento centrale della sua strategia nel mercato videoludico, offrendo maggiore flessibilità e opzioni ai suoi utenti.