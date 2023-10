Xbox completamente stracciata in Francia: PS5 vende 9 volte di più

In un recente rapporto pubblicato da Ludostrie, una compagnia specializzata nell'analisi dell'industria videoludica, si è scoperto che in Francia PlayStation sta dominando su Xbox.

Parlando di numeri e di rapporto, sembrerebbe che le vendite sarebbero nove volte superiori per PS5 rispetto a Xbox Series X|S. Un divario importante che testimonia quanto la console Microsoft sia praticamente inesistente in Francia. Purtroppo, la situazione non è tanto migliore nei paesi in Europa, anche considerando l'assenza di marketing di Microsoft nel nostro continente.

Tra l'altro, nonostante un anno ricco di giochi per Xbox, tra cui Starfield, Forza Motorsport e Hi-Fi Rush, il divario invece di diminuire, aumenta.

Vero che ormai la strategia dell'azienda di Redmond è quella di vendere il software e proseguire con Xbox Game Pass su qualsiasi dispositivo, senza obbligare ad acquistare una piattaforma hardware. Ma è anche vero che questi numeri non possono certamente far felice Spencer e co.

Tra l'altro, nonostante le aspettative positive, il ritmo di crescita del Game Pass sembra più lento di quanto inizialmente previsto dalla casa di Redmond. Secondo i documenti interni di Microsoft, l'azienda aveva ambiziosi obiettivi di crescita, puntando a superare i 40 milioni di abbonati entro giugno 2023, raggiungere i 50 milioni entro il 2024 e continuare fino a raggiungere i 110 milioni nel 2030. Questi obiettivi richiederanno una crescita importante del catalogo di giochi first party.

Al contrario, la PS5 ha visto un aumento nelle vendite e non sembra fermarsi per nessun motivo, anche dopo una serie di ottime mosse conseguite da Xbox.

La situazione nel mercato delle console sembra chiaro: con Microsoft sta perdendo terreno in Francia e mostra una crescita più lenta del Game Pass rispetto alle previsioni, mentre Sony domina incontrastata. Non sarà mica arrivato il momento di spingere un po' di più con la pubblicità?