Xbox: creatori di Hitman starebbero sviluppando un fantasy

IO Interactive è una delle aziende che sta letteralmente spopolando negli ultimi anni. La sua trilogia di Hitman è a dir poco clamorosa, con un terzo capito, uscito poco più di un anno fa, davvero incredibile e ben fatto. Gli sviluppatori hanno cominciato a pensare in grande, affermando che stanno lavorando a dei piani post lancio, che farebbero pensare a delle ambientazioni tramite DLC. Il team danese però non si sta concentrando solo sull’agente 47, ma diversi mesi fa ha dichiarato di essere al lavoro su un nuovo gioco dedicato a 007 in uscita prossimamente per Xbox, PlayStation e PC.

IO Interactive ha dichiarato che mirano a creare un vero e proprio universo dell’agente segreto. Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali, è facile pensare che la trilogia di Hitman possa essere presa come spunto, visto anche l’enorme successo ricevuto da pubblico e critica. Ma oggi, sembra che il team danese abbia in cantiere un’altra nuova IP in esclusiva per Xbox.

Secondo quanto riferito da Windows Central, IO Interactive sta lavorando ad una nuova IP a tema fantasy in esclusiva per Xbox. Il progetto si chiamerebbe al momento “Project Dragon” e vedrebbe coinvolti sia la società danese che Microsoft. A quanto pare negli ultimi mesi ci sarebbero stati dei colloqui tra le due aziende andati a buon fine secondo i colleghi di Eurogamer, le cui fonti avrebbero confermato che si tratta di un tripla A anche se ancora in fase embrionale.

Secondo quanto riferito Project Dragon è un gioco di ruolo ambientato in un mondo open world medievaleggiante e con la presenza, ovviamente, di draghi. Purtroppo si sa ancora ben poco, ma potrebbe risultare una IP molto interessante, nonostante la bozza sia abbastanza banale. Vedremo quindi in futuro se ci saranno novità più dettagliate a riguardo, in attesa di quel giorno, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.