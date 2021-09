Xbox è davvero pronta a una nuova acquisizione? Qualcuno smentisce

Questa mattina vi abbiamo segnalato una serie di rumor che sono impazzati in rete. In breve, il tutto è partito da uno youtuber, il quale ha dichiarato che, secondo alcune sue fonti non precisate, aveva sentito che Xbox avrebbe ufficializzato a breve una nuova grande acquisizione.

Il tutto ha scaturito una serie di speculazioni da parte di altri utenti, i quali si sono divertiti a puntare il dito su quelle che potrebbe essere le grandi compagnie che potrebbero essere acquistate dal colosso americano.

Dopo qualche ora, però, c’è qualcuno che non è per nulla d’accordo con le voci che stanno girando in rete. Si tratta dell’utente di Twitter conosciuto come Timur, il quale ha dichiarato di aver chiesto ad un paio di sue fonti sulla questione, e una di queste gli ha confessato di non aver sentito nulla su questa possibile grande acquisizione.

I've asked 2 people. The first source hasn't heard anything, still waiting for a reply from the other. — Timur222 (@bogorad222) September 17, 2021

Al momento la questione è nettamente fumosa, e per questo vi consigliamo di prendere tutte queste voci di corridoio con le dovute attenzioni.