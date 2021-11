Xbox e SEGA partner? Sì, ma non come potevamo immaginare

A inizio mese vi abbiamo raccontato della partnership tra SEGA e Xbox. Un accordo commerciale che ovviamente tutti noi avevano ipotizzato potesse portare a risultati molto simili a quelli che si vedono nell’industria da diverso tempo, ma il publisher e sviluppatore giapponese è corso ai ripari, svelando alcuni dettagli in merito all’accordo, che ora risulta leggermente diverso da quanto ipotizzato.

SEGA

Come dichiarato da SEGA durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre, l’accordo commerciale con Xbox non si riferisce allo sviluppo di giochi esclusivi per l’ecosistema della casa di Redmond. “Abbiamo già un’ottima relazione di business con Microsoft”, si legge nel report, riferendosi in particolare allo sviluppo ad esempio di Halo Wars 2 e Age of Empires 4, prodotti da studi interni alla realtà giapponese. In merito all’accordo commerciale, SEGA specifica che non sta sviluppando giochi in esclusiva, ma si avvarrà solamente della tecnologia messa a disposizione dalla più forte (a livello economico) tech company in circolazione.

In parole povere, Xbox fornirà la tecnologia necessaria per poter sviluppare giochi leggermente migliori a livello tecnologico. Come tutto ciò si realizzerà e quali benefici avranno i giocatori in merito sono due dettagli che ancora non conosciamo, ma possiamo fare delle ipotesi. Una di queste tira in ballo direttamente il cloud, aspetto tecnologico su cui Microsoft è già più avanti rispetto al resto dell’industria tech, anche prima di poterlo implementare direttamente nel mondo dei videogiochi.

Almeno per ora, dunque, SEGA e Xbox non collaboreranno per quanto riguarda giochi esclusivi. E potrebbe non accadere neanche in futuro: la relazione tra le due realtà è comunque molto solida è forse sarà più facile vedere nuovamente gli studi del publisher giapponese lavorare a qualche spin off dei franchise Microsoft invece che sviluppare un titolo da zero, legato solo all’ecosistema della casa di Redmond. Anche l’acquisizione da parte di Phil Spencer di SEGA, tanto rumoreggiata, a questo punto potrebbe essere solo una (falsa) voce di corridoio.