Xbox, ecco il trailer del documentario ufficiale

Per celebrare i vent’anni di Xbox, Microsoft ha lanciato una serie di iniziative decisamente interessanti. Una di queste riguarda però la storia del brand e se la casa di Redmond poteva festeggiare in maniera classica, ha preferito farlo con un documentario. Esatto, avete capito bene. Nel corso dell’ultimo periodo, infatti, è stato realizzato uno speciale che ripercorre tutta la storia del marchio che negli anni ha saputo imporsi come un punto di riferimento per il mondo dei gaming.

Chiamato semplicemente Power On – The Story of Xbox, il documentario è stato presentato durante i festeggiamenti dell’evento che segna i vent’anni di attività del brand, con un lungo trailer che ha ripercorso alcune delle tappe chiave di Microsoft nel settore gaming: la presentazione della prima console, avvenuta al CES 2001 di Las Vegas con tanto di The Rock come guest star e il periodo dell’infausto Red Ring of Death di Xbox 360, che ha visto la casa di Redmond imbarcarsi in un lunghissimo viaggio tra restituzioni e riparazioni dell’hardware incriminato. Un lungo viaggio attraverso la storia, tra successi, fallimenti e incredibili rinascite e colpi di scena.

Il documentario, chiaramente, attraverserà anche altri fasi della vita del brand dedicato ai videogiochi e creato da Microsoft. La distribuzione, però, non avverrà sui canali TV classici. Come specificato dalla casa di Redmond, infatti, sarà lanciato su una serie di canali digitali. Al momento c’è bocca cucita su quali saranno le destinazioni, ma la possibilità di vederlo anche in Italia, a questo punto, aumentano discretamente.

Power On – The Story of Xbox è stato realizzato con filmati d’archivio dell’epoca. Tante le celebrità coinvolte, che negli anni hanno affiancato il loro volto al brand, lavorandoci direttamente oppure come testimonial o partner di marketing. Tra questi troviamo Peter Moore e il famoso rapper Snoop Dogg. Il tutto sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2021.