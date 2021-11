Xbox ed emulazione legale: Phil Spencer la vorrebbe per preservare la storia dei videogiochi

Mentre le generazioni videoludiche permettono di evolvere costantemente l’intero medium, c’è una grossissima fetta di videogiocatori che si da all’emulazione per poter scoprire, o riscoprire, alcuni dei grandi classici del videogioco. Grazie alla retrocompatibilità proposta dai vari servizi Xbox è possibile giocare ad una serie di giochi provenienti da più generazioni, ma a quanto pare per Phil Spencer questo non basta.

Parlando con la redazione di Axios, il capo della divisione Xbox ha sostenuto come l’emulazione software sia una delle possibili soluzioni per la conservazione del videogioco e della storia del medium. “Penso che possiamo imparare dal passato e vedere come siamo arrivati al presente attraverso i vari passaggi creativi nella storia”, ha detto Phil Spencer.

“La mia speranza è che come settore si possa lavorare sull’emulazione legale, così da consentire agli hardware moderni di eseguire qualsiasi gioco del passato in un modo ragionevole e consentendo a qualcuno di giocare a qualsiasi titolo”, ha concluso Spencer.

Grazie al servizio in abbonamento Xbox Game Pass possiamo già mettere le mani su una moltitudine di giochi dal passato, e proprio di recente è stato annunciato l’arrivo di ben 76 nuovi giochi delle passate generazioni. Quel che però si augura Spencer, e anche noi, è che prima o poi si arrivi al punto in cui ogni giocatore possa tranquillamente attingere alla ludoteca del passato per poter conoscere in modo semplice quei titoli che hanno contribuito a fare la storia di questa nostra ardente passione.