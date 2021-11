Xbox Series X|S, Microsoft al lavoro per risolvere un probabile guasto invalidante

Le console di nuova generazione hanno un problema enorme, che riguarda la batteria CMOS. Un guasto grave, che PlayStation ha già curato a inizio anno, mentre Xbox si appresta a farlo nel corso dei prossimi mesi. E si tratta di un impegno concreto da parte di Spencer, perché rischia di mettere a serio rischio tutte le piattaforme della casa di Redmond.

Andiamo con ordine: la batteria CMOS delle console Xbox di ultima generazione rischia in un qualsiasi momento, dopo anni di utilizzo, di consumarsi ed esaurirsi. Non appena la batteria morirà, ovviamente, le piattaforme resteranno inaccessibili agli utenti, che non potranno più giocare. Un problema non da poco, specialmente per Microsoft visto che fa largo uso dei servizi Internet, come ad esempio Xbox Game Pass e il cloud gaming. Se Sony ha già lanciato un fix, come detto poco sopra, ora anche la casa di Redmond vuole fare lo stesso.

“Il team hardware sta ascoltando tutte le segnalazioni. Abbiamo recepito il messaggio e stiamo cercando di capire come fare per impedire tutto ciò”, le parole di Phil Spencer dichiarate durante un’intervista con Axiom. Al momento però non è chiaro come si possa evitare il peggio. Sappiamo già che Sony ha lanciato un update per le console, ma chiaramente Microsoft non può fare ingegneria inversa per poterlo applicare anche alle sue console.

Nonostante questi toni allarmanti, è bene ricordare che le batteria CMOS moriranno tra anni. Il problema però resta l’utilizzo dei giochi: si potrà ancora utilizzare la propria libreria solamente se si sarà in grado di accedere a Internet, ma la possibilità che l’infrastruttura online come la conosciamo oggi sopravviva anche fra decenni. Siamo certi che le console Xbox saranno aggiornate, dunque per ora la situazione è interamente sotto controllo. Si resta, ovviamente, in attesa di un fix per evitare il peggio un domani.