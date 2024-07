Xbox, da oggi potete giocare ai titoli Game Pass con alcuni Amazon Fire Stick

Da oggi, la potenza del cloud di Xbox si espande su nuove piattaforme, arrivando direttamente su alcuni Amazon Fire TV Stick tramite l'apposita app Xbox TV, recentemente sviluppata da Microsoft. Questo servizio sarà inizialmente disponibile sui modelli più recenti, quali il Fire TV 4 Max (acquistabile su Amazon) e il Fire TV Stick 4K (acquistabile su Amazon), entrambi del 2023. L'interfaccia dell'app sarà la medesima adottata per gli smart TV e i monitor Samsung di ultima generazione.

Per fruire delle offerte di Xbox Cloud Gaming, gli utenti necessitano soltanto di un dispositivo Fire TV supportato, un controller wireless Bluetooth e un'iscrizione attiva a Xbox Game Pass Ultimate. L'accesso al servizio richiede semplicemente di avviare l'app Xbox sul dispositivo Fire TV, eseguire l'accesso tramite profilo Microsoft e collegare un controller Bluetooth.

La decisione di Microsoft di introdurre il suo cloud gaming su dispositivi Amazon rappresenta una mossa strategica per aumentare la diffusione del servizio. Un ulteriore ampliamento delle funzionalità è già previsto: nei prossimi mesi sarà possibile accedere tramite cloud all'intera libreria di Xbox, non limitandosi ai titoli inclusi nel Game Pass. Tuttavia, questa estensione non riguarderà tutti i giochi, a causa di possibili accordi di licenza esclusivi.

L'obiettivo finale di Microsoft è incrementare significativamente il numero di abbonati a Xbox Game Pass, approfittando della vasta base installata degli stick di Amazon. Questo potrebbe tradursi in una maggiore disponibilità e accessibilità dei giochi, favorendo così un'esperienza utente più ricca e diversificata.