Xbox: fare streaming su Twitch diventerà semplice ed immediato

Trasmettere una diretta su Twitch su PlayStation 5 è praticamente un gioco da ragazzi, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda Xbox Series X|S e One. La mancanza di un app dedicata sulle console Microsoft è una criticità che però sta per essere corretta, e lo testimonia uno degli ultimi update in arrivo.

Gli Xbox Insiders stanno già testando la nuova funzionalità in questi giorni, ed in futuro l’abilitazione di Twitch sulle console Microsoft sarà cosa per tutti. Oltre a rendere più veloce ed immediato l’avviamento di una diretta su Twitch, l’aggiornamento andrà ad introdurre la possibilità di usufruire il servizio cloud di Xbox anche sulle console della scorsa generazione.

Per quanto riguarda Twitch, i giocatori che vorranno trasmettere una diretta sul proprio canale non dovranno fare altro che pigiare il tasto Capture and Share e andare sulla voce “Live Steaming”, associare il tutto al proprio canale Twitch ed il gioco sarà fatto.

Al momento non sappiamo quando il prossimo update verrà rilasciato pubblicamente per tutti, ma se siete tra gli iscritti al programma Xbox Insiders potrete testare ora queste nuove funzionalità delle console.