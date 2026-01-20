Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce di una lineup impressionante che spazia dall'action frenetico agli enigmi cerebrali, con ben dieci nuovi titoli in arrivo tra il 21 gennaio e il 3 febbraio 2026. A dominare la scena sono due aggiunte di peso massimo che la community attendeva da tempo: Warhammer 40,000: Space Marine 2 e Death Stranding Director's Cut, titoli AAA che rappresentano un colpo significativo per il servizio in abbonamento di Microsoft. La varietà dell'offerta conferma ancora una volta la strategia aggressiva di Xbox nel consolidare Game Pass come punto di riferimento per i giocatori PC e console, con una selezione che spazia tra generi e budget di produzione diversi.

L'arrivo di Space Marine 2 il 29 gennaio su Xbox Series X|S, PC e Cloud rappresenta probabilmente il momento più atteso del mese. Il terzo-persona shooter ambientato nell'universo di Warhammer 40K aveva già dimostrato ottime performance di vendita al lancio, e la sua inclusione nei tier Ultimate, Premium e PC Game Pass permetterà a migliaia di nuovi giocatori di immergersi nelle battaglie contro gli sciami di Tiranidi. Si tratta di un'aggiunta particolarmente significativa per chi cerca un'esperienza co-op viscerale con un comparto tecnico di alto livello, perfettamente ottimizzato per sfruttare la potenza delle console di nuova generazione.

Altrettanto rilevante è l'ingresso di Death Stranding Director's Cut il 21 gennaio, che porta su Game Pass l'opera visionaria di Hideo Kojima nella sua versione più completa. Il titolo, che mescola meccaniche di traversal innovative con una narrazione complessa e polarizzante, sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud nei tier Ultimate, Premium e PC. Per molti abbonati rappresenterà la prima occasione di confrontarsi con questo particolare mix di gameplay contemplativo e azione stealth, arricchito nella Director's Cut da contenuti aggiuntivi e migliorie tecniche.

Tra il 21 gennaio e il 3 febbraio arrivano dieci nuovi giochi su Game Pass, con Space Marine 2 e Death Stranding come punta di diamante

Tra le altre aggiunte spicca Ninja Gaiden Ragebound, disponibile dal 21 gennaio, che porta la storica serie action di Team Ninja in una nuova veste roguelike 2D. Il titolo rappresenta un esperimento interessante per il franchise, mantenendo la difficoltà caratteristica della serie ma adattandola a meccaniche procedurali che garantiscono alta rigiocabilità. Gli appassionati di puzzle game troveranno invece pane per i loro denti con The Talos Principle 2 il 27 gennaio, sequel del celebrato rompicapo filosofico che combina enigmi ambientali sempre più complessi con riflessioni sulla coscienza artificiale.

Il calendario si completa con titoli più di nicchia ma non meno interessanti: Anno: Mutationem il 28 gennaio porta un action RPG cyberpunk con grafica pixel art su Console, PC e Cloud, mentre MySims: Cozy Bundle il 29 gennaio offre un'esperienza casual su PC pensata per chi cerca atmosfere rilassanti. Gli ultimi arrivi includono Indika il 2 febbraio, un'avventura narrativa ambientata nella Russia alternativa, e Final Fantasy II il 3 febbraio, che continua l'iniziativa di portare i classici JRPG Square Enix sul servizio.

Vale la pena ricordare che questa tornata di aggiunte si accompagna all'uscita di sei titoli dal catalogo prevista per fine gennaio, secondo la consueta rotazione mensile del servizio. Microsoft non ha ancora comunicato quali giochi lasceranno Game Pass, informazione che verrà rivelata nei prossimi giorni come da prassi consolidata.