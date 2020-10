Xbox Game Pass: 3 capolavori LucasArts arrivano sul catalogo!

Xbox Game Pass è pronta ad ospitare tutta la libreria EA Play dal prossimo 10 novembre e presto tutti i giochi Bethesda entreranno a far parte del catalogo in maniera fissa. Insomma, l’abbonamento di Microsoft sta diventando sempre più grande e quasi imprescindibile per gli utenti console Xbox e PC.

C’è però un’altra sorpresa, che prima o poi sarebbe dovuta arrivare. Con l’acquisizione di Double Fine. Tutti i giochi della software house arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass, in particolare saranno tre i giochi ad entrare nel servizio, in attesa di Psychonauts 2, il particolare action-adventure game, seguito di quel Psychonauts tanto amato diversi anni fa e che entrerà sin da subito nel servizio non appena uscirà.

Dal prossimo 29 ottobre, gli utenti Xbox Game Pass PC e Xbox Game Pass console potranno giocare a tre capolavori LucasArts: Grim Fandango Remastered, Full Throttle Remastered e Day of the Tentacle.

It's official! Our classic LucasArts adventure game remasters of Day of the Tentacle, Full Throttle, and Grim Fandango are coming October 29 to Xbox Game Pass members!

Travel through time, cruise the open road, or solve mysteries in the Land of the Dead. All on Game Pass! pic.twitter.com/C0VyvE9Dvu

— Double Fine (@DoubleFine) October 16, 2020