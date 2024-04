Xbox Game Pass, 3 giochi già confermati a maggio (Hellblade 2 compreso)

Con l'arrivo di maggio, gli abbonati a Xbox Game Pass possono prepararsi a un'altra ondata di giochi entusiasmanti pronti a entrare nella loro libreria digitale. Mentre aspettiamo con ansia ulteriori annunci da parte di Microsoft, ecco una panoramica dei titoli già confermati per il prossimo mese.

Il primo titolo in arrivo è Little Kitty, Big City, previsto per il 9 maggio. In questo gioco d'avventura, i giocatori vestiranno i panni di un gatto nero che si ritrova a dover sopravvivere in una grande città dopo essere caduto dal tetto di casa. Con l'opportunità di stringere amicizia con umani e altri animali o seminare il caos, Little Kitty, Big City promette di offrire un'esperienza decisamente divertente.

Il 21 maggio, gli abbonati potranno immergersi nell'attesissimo Senua's Saga: Hellblade 2. Questa avventura, incentrata fortemente sulla narrativa, mette i giocatori nei panni della guerriera celtica Senua. Tra puzzle, combattimenti cruenti (altamente cinematografici), questo seguito promette di alzare l'asticella per quanto riguarda la qualità audio-visiva nei videogiochi.

Infine, il 23 maggio, arriverà Hauntii, un'avventura puzzle game dallo stile grafico distintivo in bianco e nero. In questo titolo, i giocatori assumeranno il ruolo di un fantasma senza memoria, esplorando un mondo misterioso e ricco di segreti. Sfruttando i propri poteri per controllare creature ed elementi ambientali, i giocatori dovranno superare gli ostacoli lungo il loro percorso per scoprire la verità sulla propria identità.

Ovviamente non resta che attendere gli annunci Xbox per quanto riguarda tutti gli altri titoli in arrivo nell'abbonamento il prossimo mese. A voi cosa piacerebbe vedere?