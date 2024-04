Hellblade 2, in USA l'hanno provato e sembrano entusiasti

Sono emersi nuovi dettagli su uno dei titoli più attesi del 2024, Senua's Saga: Hellblade 2, grazie a una serie di anteprime rilasciate da siti americani dopo un tour presso Team Ninja. Questi report offrono un'interessante panoramica sul gameplay e sulla grafica del gioco, sottolineando in particolare l'incredibile impatto visivo reso possibile dall'Unreal Engine 5.

Quasi tutte le anteprime convergono sull'eccezionale qualità grafica di Hellblade 2, che rappresenta un vero e proprio spartiacque nell'utilizzo del motore grafico (Unreal Engine 5). Ninja Theory ha adottato un approccio innovativo concentrandosi sulla digitalizzazione di elementi reali, anziché modellarli direttamente in 3D. Questa tecnica, che include l'ampio utilizzo di fotogrammetria e scannerizzazione di oggetti, crea un senso di realismo tangibile, trasformando l'Islanda mitologica in un ambiente straordinariamente autentico.

Un aspetto fondamentale è stato il lavoro svolto sul fronte audio, con l'impiego di microfoni ambientali e binaurali per catturare al meglio il sound design unico che ha contraddistinto il primo capitolo. Le voci nella testa di Senua e i commenti delle Furie sono stati particolarmente curati, contribuendo a creare un'esperienza audio coinvolgente e immersiva. Questo era stato già ampiamente raccontato durante l'Xbox Developer Direct di gennaio, dove gli sviluppatori diedero numerosi informazioni in tal senso.

Per quanto riguarda il gameplay, Hellblade 2 si presenta come un seguito diretto del primo capitolo, con un'alternanza di enigmi ambientali e combattimenti. Il gioco è definito come un'esperienza d'azione narrativa lineare, senza elementi di open world. I puzzle sono cruciali per trovare la strada attraverso l'ambientazione e aprirsi nuovi passaggi. Quindi, se vi aspettavate un God of War, rimarrete delusi: il titolo non si differenzierà molto rispetto al predecessore.

Il gioco è definito come un'esperienza d'azione narrativa lineare

Un focus particolare è stato posto sui combattimenti, che si svolgono principalmente uno contro uno e sono descritti come cruenti e fisici, con un'impostazione ravvicinata che amplifica l'intensità delle sfide.

Confermata la data d'uscita per il 21 maggio 2024 su PC e Xbox, Hellblade 2 sarà disponibile fin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, offrendo un'opportunità unica ai giocatori di immergersi nell'affascinante mondo di Senua senza alcun costo aggiuntivo.