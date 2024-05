Hellblade 2, i fan preferiscono comprare il gioco per paura che chiuda anche Ninja Theory

Il servizio di abbonamento Xbox Game Pass è sempre stato una delle maggiori attrattive di Xbox, portando titoli esclusivi su Xbox Series X e PC fin dal giorno del loro lancio. Tuttavia, con l'avvicinarsi della pubblicazione di Hellblade 2, alcuni utenti stanno cambiando approccio, suggerendo l'acquisto del gioco piuttosto che giocarlo tramite Game Pass.

La preoccupazione nasce in seguito alla chiusura di studi come Tango Gameworks e Arkane Austin da parte di Microsoft, e alla percezione che titoli quali Hi-Fi Rush e Redfall non abbiano raggiunto gli obiettivi economici previsti. Di fronte al timore che possa accadere lo stesso con Ninja Theory e Hellblade 2, la richiesta di acquistare il gioco per garantire un sostegno economico diretto allo studio si è intensificata tra i fan, dando vita a diversi trend sui social.

Questa tendenza ha, chiaramente, sollevato un dibattito all'interno della comunità, mettendo in discussione uno dei principali vantaggi offerti da Game Pass.

Nonostante queste preoccupazioni, non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo un eventuale rischio di chiusura per Ninja Theory a causa delle performance di Hellblade 2. L'espressione di queste preoccupazioni riflette, però, il clima di incertezza che si è venuto a creare in seguito alle vicende dei giorni scorsi.

C'è da dire anche che la preoccupazione non riguarda solo la community dei giocatori, ma anche gli sviluppatori di Xbox che in questo momento si sentono vulnerabili. La discussione si è ulteriormente accesa scoprendo che il compenso destinato a Bobby Kotick, CEO di Activision, avrebbe potuto coprire gli stipendi dei dipendenti di Tango Gameworks e Arkane Austin per oltre 17 anni. Insomma, non è una situazione allegra e, sebbene Hellblade 2 possa risollevare Xbox dall'attuale sconforto dei fan, rappresenta anche un'arma a doppio taglio.