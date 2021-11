Xbox Game Pass, una saga leggendaria potrebbe aggiungersi a breve

Xbox Game Pass ottiene un valore sempre maggiore man mano che vengono aggiunti titoli. Microsoft dimostra di credere davvero tanto nel servizio ad abbonamento, soprattutto rilasciando grandi giochi al dayone nel suo catalogo, come l’ottimo Forza Horizon 5 o l’imminente Halo Infinite. Sappiamo che anche Electronic Arts è convinta del servizio della compagnia, tanto che Xbox Game Pass Ultimate offre l’accesso anche al catalogo di EA Play, con tantissimi suoi giochi disponibili a tutti gli abbonati.

Oggi scopriamo che una saga leggendaria potrebbe essere in arrivo per tutti gli abbonati: l’Xbox Store ha di fatti menzionato Mass Effect: Legendary Edition tra i titoli presenti nel catalogo di Xbox Game Pass. Benché possa trattarsi di un semplice errore del sistema, è anche probabile che il gioco di EA potrebbe davvero essere in arrivo nel servizio e che quanto trapelato sia un’anticipazione affidabile. Di fatti, come fa notare VideoGamesChronicle, dopo poche ore il logo Game Pass sull’icona del gioco è stato rimosso, proprio perché si tratta di un semplice errore dello store.

Proprio per questo motivo è difficile dire se Mass Effect: Legendary Edition sia effettivamente in arrivo su Xbox Game Pass. Tuttavia, è bene considerare anche la vicinanza tra Microsoft ed Electronic Arts, cosa che rende molto possibile l’aggiunta della collezione al catalogo. Di fatti, in questo modo gli abbonati avranno la possibilità di scoprire i primi tre capitoli della serie di Mass Effect nella loro versione rimasterizzata.

Per il momento, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere eventuali conferme o smentite da parte di Microsoft o Electronic Arts. Intanto, non dimenticate che tutti gli abbonati a Xbox Game Pass avranno ora accesso anche a Xbox Cloud Gaming sulle loro Xbox One e Xbox Series X|S, grazie al quale potranno provare grandi giochi ancor prima di scaricarli, e che permetterà ai possessori della console old gen di provare opere come The Medium.