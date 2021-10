Xbox Game Pass, aggiornamento del catalogo con un titolo attesissimo

Nel corso della giornata odierna sono stati annunciati i nuovi giochi che entreranno a far parte di Xbox Game Pass nel corso dei prossimi giorni. Il consueto aggiornamento mensile riguarda, ovviamente, i titoli di ottobre, tra cui ne abbiamo uno particolarmente atteso, sviluppato da un team di developer che ha saputo nel corso degli anni distinguersi perfettamente per un particolare genere di gioco. Come di consueto non tutti i titoli sono disponibili per tutte le console e PC.

Il mese di ottobre di Xbox Game Pass ci regala diversi giochi interessanti. Si comincia già oggi, con Totally Accurate Battle Simulator, che ha già visto la sua uscita su PC. Il 12 ottobre sarà poi la volta di Back 4 Blood, nuovo shooter cooperativo che fin dal day one sarà disponibile nel catalogo. Altre aggiunte di rilievo riguardano poi Destiny 2: Beyond Light, Ring of Pain e The Good Life. Vediamo nel dettaglio il catalogo completo, con relativa data di aggiunta al servizio e console (o servizi) di riferimento.

Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Console e PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Console e PC) – 7 ottobre

Visage (Cloud, Console e PC) – 7 ottobre

Back 4 Blood (Cloud, Console e PC) – 12 ottobre

Destiny 2: Beyond Light (PC) – 12 ottobre

Ring of Pain (Cloud, Console e PC) -14 ottobre

The Riftbreaker (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 14 ottobre

The Good Life (Cloud, Console e PC) – 15 ottobre

Coming soon to your brain while you read this listhttps://t.co/AW1aXHzWpH pic.twitter.com/bTFW4iWqQm — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 5, 2021

Tra Destiny 2 e Back 4 Blood si tratta sicuramente di un grande mese per i giochi multiplayer su Xbox Game Pass. Tuttavia, non bisogna sottovalutare anche quel The Good Life: il titolo è infatti sviluppato dal sempre eccellente Swery65, già autore di tantissimi altri giochi di culto come The Missing e D4: Dark Dreams Don’t Die. Quale sarà il primo che giocherete? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia.