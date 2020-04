Xbox Game Pass: Alien Isolation è stato aggiunto al catalogo PC

Nonostante le molteplici lodi che gli sono state conferite dalla critica e dai giocatori, Alien Isolation non è stato un grande successo di vendita. Il survival horror fantascientifico sviluppato da The Creative Assembly, è però ritenuto dagli appassionati della saga cinematografica di Alien, un cult istantaneo. Ora, da quanto scoperto da alcuni utenti su ResetEra sembra proprio che questo titolo sia stato aggiunto al catalogo PC del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass.

La cosa che risulta curiosa, è che solamente qualche sera fa abbiamo assistito all’annuncio dei prossimi titoli che verranno aggiunti al servizio, e Alien Isolation non è mai stato menzionato da nessuna parte. Anche nella carrellata mostrata durante il recentissimo Inside Xbox, del titolo su Alien non vi era alcuna traccia, ma a sorpresa sarà una delle nuove aggiunte al catalogo PC di Xbox Game Pass.

I videogiocatori PC, oltre ad Alien Isolation potranno provare una manciata di titoli aggiunti da poco o in dirittura d’arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, come per esempio: Footbal Manager 2020, NieR Automata Become ad Gods Edition, Journey to the Savage Planet, Overcooked! 2, Mistover, Alvastia Chronicles, Stranger Things 3 The Game e Totally Reliable Delivery Service.

Ovviamente per usufruire del servizio Xbox Game Pass e navigare all’interno della sempre più vasta libreria a disposizione bisogna sottoscrivere l’abbonamento. Cosa ne pensate dell’arrivo di Alien Isolation sul Game Pass per PC? Sfrutterete l’occasione per recuperare questo survival horror fantasicentifico? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.