Xbox Game Pass, annunciati i nuovi giochi di maggio

Microsoft ha appena annunciato la prima ondata di giochi in arrivo a maggio sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass Console e PC. Arriveranno tutti tra il 7 maggio – domani – e il 19.

Proprio domani, giorno dell’evento reveal dei primi gameplay su Xbox Series X – avremo la possibilità di giocare il capolavoro Rockstar Red Dead Redemption II e il survival game online Dayz di Bohemia Interactive. Il primo, in particolare, è un videogioco western in cui impersoneremo il fuorileggere Arthur Morgan in un’avventura longeva e open world. Esploreremo parte dell’America del 1899 insieme ai nostri compagni, decisi più che mai a fuggire dai federali. Red Dead Redemption II è stato uno dei pochi giochi a ricevere una votazione di 10/10 nella nostra recensione.

Il 14 maggio sarà invece il turno di Final Fantasy IX, mentre il 19 giocheremo l’artistico e immersivo Fractured Minds. Vi ricordiamo che questi giochi elencati sono solo la prima parte dei titoli in arrivo a maggio, inoltre su PC verranno aggiunti Halo 2 Anniversary – attraverso la Master Chief Collection -, Final Fantasy IX ed Endless Legend. A lasciare il Game Pass PC saranno Imperator: Rome, The Banner Saaga, Rise of the Tomb Raider, West of Loathing e Wolfenstein II.

A lasciare Xbox Game Pass Console questo mese saranno Wolfenstein II, DOOM, Black Desert, Metal Gear Survive, The Banner Saga, Lego Ninjago, GTA V e Mega Man Legacy Collection 2, affrettatevi a giocarli e a finirli se non avete ancora avuto l’opportunità di farlo nelle settimane precedenti. Intanto fateci sapere che cosa ne pensate dei giochi fino a qui aggiunti, vi ricordiamo che potete visionare il catalogo dei giochi disponibili, così d’avere sotto controllo tutti i titoli presenti sul servizio, sia su PC che su console, con informazioni relative agli aggiornamenti su Xbox One X e sulla retrocompatibilità. Appena Xbox Wire pubblicherà i restanti videogiochi previsti del mese ve lo comunicheremo un’altra notizia dedicata, fino ad allora immergetevi nel meraviglioso mondo di Red Dead Redemption II.