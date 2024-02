Xbox Game Pass costa troppo poco, Microsoft ci mette la pubblicità?

Tra le svariate voci di corridoio sbarcate nelle ultime ore sui social, una riguarda le pubblicità in-game all'interno dell'abbonamento Xbox Game Pass.

Secondo varie fonti autorevoli, sembrerebbe che il servizio non sia poi così sostenibile come dichiarato da Microsoft, non per l'altro l'azienda avrebbe in programma di rilasciare le proprie esclusive su piattaforme concorrenti per garantire introiti da reinvestire nel proprio ecosistema.

Tra le tante idee c'è anche la possibilità di inserire pubblicità in-game dentro ai giochi Xbox Game Pass, che partirebbero dopo la fine di un capitolo o di un checkpoint.

Ovviamente si tratta di un rumor non ancora ufficiale, di conseguenza conviene attendere comunicazioni ufficiali prima di dichiarare qualsiasi cosa, ma sarebbe una mossa senz'altro problematica per Xbox che già da diversi mesi sta affrontando molte polemiche riguardo pubblicità pop-up aprirsi durante l'accensione della propria Xbox.

Staremo a vedere che cosa accadrà, ovviamente noi continueremo a tenervi informati costantemente a riguardo e non escludiamo che una dichiarazione possa arrivare nel corso delle prossime ore sui principali social.