Siamo giunti alla seconda metà del mese di settembre e come da tradizione Microsoft ci ha aggiornato sulle prossime uscite all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Molte delle novità che saranno aggiunte nel catalogo del servizio sono state protagoniste durante il recente evento Xbox al Tokyo Games Show 2022, come per esempio Deathloop, ma il titolo Arkane Studio sarà in buona compagnia come possiamo vedere dal post ufficiale pubblicato sui canali social Xbox.

Come già sottolineato più volte in questi giorni, Deathloop è sicuramente il pezzo da novanta per questa seconda metà di settembre all’interno di Xbox Game Pass. Il titolo targato Arkane abbandona quindi l’esclusività console PlayStation e approda a partire da oggi anche sulle piattaforme Xbox Series X|S finendo direttamente al day one anche nel servizio in abbonamento Game Pass.

Un altro grande titolo in arrivo nel servizio a fine settembre è Grounded, gioco già presente in forma di accesso anticipato da diverso tempo nell’ecosistema Xbox e PC, ma che finalmente raggiungerà la sua forma definitiva a partire dal prossimo 27 settembre. Il titolo Obsidian ci porta a vivere un’avventura survival con elementi narrativi tutta ambientata nel giardino di casa di alcuni ragazzini che si sono trovati a rimpicciolirsi.

a bountiful harvest is on the horizonhttps://t.co/zNt36hMmsX pic.twitter.com/HqXAcNZDov — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) September 20, 2022

Queste sono solo due delle diverse produzioni in arrivo sui Xbox Game Pass. Scopriamo insieme tutti i titoli e le loro dati di rilascio: