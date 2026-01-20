Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce oggi di due titoli di peso, con l'arrivo dell'acclamato survival horror Resident Evil Village di Capcom e del metroidvania sci-fi MIO: Memories In Orbit, quest'ultimo disponibile dal day one. L'aggiunta dell'ottavo capitolo principale della saga di Resident Evil rappresenta un colpo significativo per il servizio in abbonamento Microsoft, portando sulla piattaforma uno dei titoli horror più apprezzati degli ultimi anni. Per i giocatori PC e console, si tratta di un'occasione d'oro per recuperare l'avventura di Ethan Winters, mentre gli appassionati del genere metroidvania potranno tuffarsi in un'esperienza completamente inedita ambientata nello spazio.

Resident Evil Village arriva su Xbox Game Pass in una fase matura del suo ciclo di vita, ma la sua inclusione nel servizio Ultimate, Premium e PC garantisce l'accesso a migliaia di nuovi giocatori. Il titolo Capcom spinge l'esperienza survival horror in prima persona a nuovi livelli tecnici, combinando grafica dettagliata e un'azione viscerale che ha saputo distinguersi nel panorama horror contemporaneo. La formula narrativa di Village ha conquistato sia i fan storici della serie che i nuovi arrivati, grazie a un perfetto equilibrio tra tensione, combattimenti e momenti di pura esplorazione nei meandri del misterioso villaggio europeo.

L'inclusione del gioco sulle piattaforme console, PC e cloud attraverso Xbox Game Pass garantisce massima flessibilità di accesso, permettendo ai giocatori di vivere l'incubo di Lady Dimitrescu e delle altre minacce del villaggio su qualsiasi dispositivo supportato. La versione PC beneficia delle ottimizzazioni tecniche che hanno reso Village un punto di riferimento per ray tracing e performance su hardware di fascia alta, mentre su console le versioni Series X|S offrono modalità grafiche multiple per bilanciare risoluzione e frame rate.

MIO: Memories In Orbit si presenta come un metroidvania ambientato in un'enorme arca tecnologica invasa da macchine impazzite

Parallelamente, MIO: Memories In Orbit debutta direttamente su Game Pass per Series X|S, PC e cloud, offrendo ai giocatori l'opportunità di esplorare la Vessel, una gigantesca arca spaziale dove le macchine hanno preso il sopravvento. Nel ruolo dell'androide MIO, i giocatori dovranno scoprire i segreti di questa struttura tecnologica, potenziando progressivamente le abilità del personaggio secondo i canoni classici del genere metroidvania. Il day one su Game Pass rappresenta una strategia sempre più comune per titoli indie e AA, che trovano nel servizio Microsoft una vetrina immediata verso milioni di potenziali giocatori.

L'approccio del metroidvania di MIO: Memories In Orbit punta su esplorazione non lineare e progressione delle abilità, meccaniche che hanno reso celebri titoli come Hollow Knight e Metroid Dread. La narrazione si intreccia con il gameplay, offrendo ai giocatori la missione di salvare l'astronave e i suoi residenti dall'oblio mentre svelano gradualmente la storia dietro il malfunzionamento delle macchine a bordo della Vessel.