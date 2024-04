Xbox Game Pass, ecco i giochi della prima metà di aprile

Microsoft ha svelato la lineup di giochi pronta ad arricchire la libreria Xbox Game Pass nella prima metà di aprile. Questo mese, ci aspettano un mix variegato di avventura, azione e creatività che sicuramente sapranno catturare l'attenzione di un nutrito gruppo di giocatori (adulti e non).

Per cominciare, il 3 aprile ci sarà il lancio di LEGO 2K Drive, un divertente gioco di guida arcade che porta il mondo dei mattoncini LEGO sulle piste automobilistiche. Con la possibilità di creare percorsi personalizzati e sfidare gli amici, questo titolo promette ore di divertimento senza fine.

Il giorno successivo, il 4 aprile, saremo intrattenuti da Lil Gator Game, un'avventura pittoresca che ci mette nei panni di un "adorabile" alligatore. Attraverso colorati scenari, nuotate e piccole sfide, esploreremo un mondo ricco di fascino e mistero.

Un'altra aggiunta imperdibile è EA Sports PGA Tour, disponibile a partire dal 4 aprile. Questo titolo di golf firmato Electronic Arts promette di portare la nostra passione per il golf sullo schermo, offrendo un'esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

Il 9 aprile, Kona farà il suo ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass, portandoci in un'avventura investigativa mozzafiato ambientata in un villaggio spettrale. Attraverso una serie di eventi surreali, dovremo mettere alla prova le nostre abilità investigative per sopravvivere e risolvere il mistero che avvolge questo luogo maledetto.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il 9 aprile avremo anche la possibilità di immergerci in Botany Manor, un'avventura esplorativa che ci porterà nel cuore di un giardino botanico incantato. Coltivando piante e creando l'habitat perfetto, vivremo un'esperienza rilassante e coinvolgente.

Inoltre, a partire dall'11 aprile, sarà disponibile Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, il capitolo finale della celebre trilogia che vede Lara Croft protagonista. Con grafica mozzafiato e un'avventura avvincente, questo titolo ci terrà incollati allo schermo per ore.

E infine, il 16 aprile, faremo un salto nel mondo retrofuturistico di Harold Halibut, un'avventura in stop motion ambientata su una gigantesca navicella spaziale. Con uno stile visivo unico e una trama coinvolgente, questo gioco promette di essere un'esperienza indimenticabile per tutti i giocatori.