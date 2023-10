Xbox Game Pass, ecco i giochi di novembre

Novembre sta per iniziare e Xbox ha comunicato i nuovi giochi in arrivo durante la prima metà del mese su Xbox Game Pass, che ancora una volta ci riserva una serie di novità per i giocatori su Cloud, Console e PC.

Saranno disponibili titoli per tutti i gusti, da avventure ritmiche a scalate al limite dell'impossibile, passando per RPG open-world. Vi ricordiamo che nel frattempo sono già disponibili al download Headbangers e Jusant! Ecco cosa ci aspetta nel dettaglio nel corso dei prossimi giorni:

Wartales (Cloud, Console e PC)

Con Wartales potrete in un vasto mondo medievale in cui guiderete un gruppo di mercenari in cerca di ricchezza. Si tratta di un RPG open-world in cui è possibile esplorare, reclutare compagni, cacciare taglie e svelare i segreti delle antiche tombe.

Thirsty Suitors (Cloud, Console e PC) - 2 novembre:

Questo RPG segue la storia di Jala, che torna nella sua città natale per affrontare i suoi errori, riconciliarsi con gli ex e scoprire le differenze culturali. Con combattimenti a turni attivi, pattinaggio e cucina, questa è un'avventura abbastanza peculiare.

Football Manager 2024 (PC, Cloud, Console) - 6 novembre

Chi ama il calcio, conosce sicuramente Football Manager. Si tratta di un titolo che permette di scrivere la vostra storia calcistica, creando e organizzando a dovere la vostra squadra.

Dungeons 4 (Cloud, Console e PC) - 9 novembre

Costruite un dungeon unico per le vostre creature e governate su di loro. Poi, inviale nell'Oltremondo per mostrare chi comanda. Se conoscete e avete giocato Dungeon Keeper, allora amerete questo Dungeons 4!

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console e PC) - 9 novembre

Un ex-leggendario yakuza, Kazuma Kiryu, si nasconde dopo aver finto la sua morte. Tuttavia, sarà costretto a uscire dall'ombra quando una figura misteriosa minaccerà la sua sicurezza. No, non è necessario aver giocato i precedenti per goderselo... ma sappiate anche anche gli altri sono sul pass.

Wild Hearts (Cloud, Console e PC) EA Play - 9 novembre

Affrontate creature giganti con tecnologie antiche in questo gioco disponibile tramite EA Play. Se avete amato Monster Hunter, dategli una possibilità.

Spirittea (Cloud, Console e PC) - 13 novembre

Spirittea è un life simulator ispirato a Stardew Valley e La città incantata. Sarà vostro compito gestire un bagno pubblico, fare amicizia con i residenti della città e intraprendere hobby come la caccia agli insetti e il karaoke, il tutto mentre cercate di salvare gli spiriti.

Coral Island (Cloud e Xbox Series X|S) - 14 novembre

Coral Island offre un'esperienza di vita sull'isola incantevole, dove potrete coltivare il terreno, prendervi cura degli animali e costruire relazioni con i cittadini.