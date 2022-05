Xbox Game Pass si prepara ad accogliere due nuovi giochi di casa Ubisoft. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, dopo l’anticipazione dei mesi scorsi e mira a potenziare ancora di più la partnership tra la casa di Redmond e il publisher e sviluppatore franco canadese. I giochi di cui stiamo parlando sono Assassin’s Creed Origins e For Honor e arriveranno nel corso dei primi giorni di giugno.

Partiamo da For Honor. Il gioco sarà disponibile nella sua edizione Marching Fire, che include l’upgrade alla versione next gen per le nuove console di Sony e Microsoft e l’espansione Marching Fire. Il titolo arriverà il 1 di giugno. Per quanto riguarda invece Assassin’s Creed Origins, i giocatori dovranno attendere fino al 7 giugno prima di poterlo scaricare gratuitamente da Xbox Game Pass. Entrambi i giochi saranno disponibili su PC, console e ovviamente saranno compatibili con il cloud.

Se For Honor entra nel servizio Microsoft già pronto per la current gen, con risoluzione in 4K e frame rate pari a 60 fotogrammi al secondo, discorso invece diverso per Assassin’s Creed Origins. Al momento Ubisoft non ha ancora annunciato nessun tipo di aggiornamento per il titolo ambientato nell’Antico Egitto, ma l’account Twitter PlayStation Game Size ha affermato di aver scovato nel database del PlayStation Network una patch next gen. Già in passato l’editore aveva detto di stare lavorando a un aggiornamento per rendere il gioco compatibile in termini di risoluzioni e frame rate con le nuove console di Sony e Microsoft, dunque l’eventuale arrivo di questo update non ci stupirebbe.

Assassin's Creed® Origins Update 1.60 Added To Database. Patch Notes :

⚫ Added a Franchise Menu

⚫ Enabled higher framerate when running on Playstation 5 console Next Week (24-26 May) #PS5 #Origins pic.twitter.com/Xj8bG7Ieq7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 19, 2022

Oltre a Xbox Game Pass, Ubisoft guarda con estremo interesse anche al nuovo PlayStation Plus. il servizio di casa Sony accoglierà infatti sia Ubisoft+ che Ubisoft+ Classic, una selezione di appunto ben 50 “classici”. Maggiori dettagli su questa partnership strategica sono disponibili a questo indirizzo. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.