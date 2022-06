Durante lo scorso showcase di Xbox e Bethesda ne abbiamo viste di tutti i colori. Da nuovi annunci entusiasmanti a primi sguardi ai gameplay di alcune delle produzioni più attese in arrivo su Xbox e PC. Oltre a ciò, uno dei grandi protagonisti dello show è stato senza ombra di dubbio il servizio in abbonamento Xbox Game Pass, il quale si è dimostrato ancora una volta in procinto di espandersi con l’arrivo di tutta una serie di gradite esperienze.

Qualche istante fa il sito ufficiale di Xbox ha pubblicato un nuovo articolo in cui sono presenti tutte le new entry che verranno aggiunte in questi giorni all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Tra questi titoli è presente anche un pezzo da novanta del calibro di FIFA 22. Ebbene sì, l’ultima iterazione della serie calcistica di EA Sports è ormai imminente sul Game Pass, e farà il suo debutto il prossimo 23 giugno, tra ormai pochissimi giorni.

Ma le novità non finiscono qui, ci sono un paio di esperienze che sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio a partire da oggi. Parliamo di due grandi titoli che faranno la gioia degli amanti del genere strategico, che esso sia in tempo reale o a turni. Il primo di questa coppia di giochi è Shadowrun Trilogy, un pacchetto contenente ben tre giochi del franchise cyberpunk. Il secondo, invece, è Total War Three Kingdom, imperdibile se avete giocato ad altri giochi della serie Total War.

Vediamo insieme quali sono tutti i giochi in arrivo prossimamente su Xbox Game Pass:

Shadowrun Trilogy – disponibile da oggi su console e cloud

Total War Three Kingdom – disponibile da oggi su PC

FIFA 22 – disponibile dal 23 giugno su console e PC

Naraka Blade Point – disponibile dal 23 giugno su console, PC e cloud

Far Cry 5 – disponibile dal 1 luglio su console, PC e cloud

In aggiunta ricordiamo che giusto negli scorsi giorni su Xbox Game Pass sono stati aggiunti due altri grandi giochi come TMNT Shredder Revenge e Omori.