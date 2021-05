Xbox Game Pass, in arrivo altri giochi di Square Enix?

Si parla molto di Xbox Game Pass nelle ultime ore, come ad esempio per la domanda ai fan su quale fosse tra i giochi di Bethesda quello con l’intro migliore. Dopo l’acquisizione di Bethesda, infatti, sono partite molte voci riguardanti quale sarebbe stata la prossima grande compagnia ad entrare nella grande famiglia di Xbox. Una delle più gettonate per via di molti rumor era proprio Square Enix, sebbene molti fossero riluttanti per via della stretta vicinanza a Sony PlayStation. Tuttavia, oggi giunge una nuova voce a dar credito a questa affermazione.

Proprio nelle ultime giornate è stato rilasciato Dragon Quest Builders 2 su Xbox Game Pass, un titolo comunque importante per Square Enix e per molti giocatori, e parrebbe non essere l’unico in dirittura di arrivo sul servizio. Il profilo ufficiale di Game Pass, per rispondere a un utente che scherzava sulla presenza di più titoli della serie di Dragon Quest nel catalogo, ha riferito le seguenti parole: “no, è la quantità giusta. Forse… non è abbastanza?“.

Questa affermazione ha prontamente acceso moltissime discussioni, soprattutto su ResetEra, che riprendono l’argomento dell’acquisizione di Square Enix da parte di Microsoft. Secondo molti, infatti, questo messaggio potrebbe anticipare un annuncio da parte delle compagnie riguardante proprio la loro collaborazione. Dopotutto, i profili social di Xbox Game Pass hanno spesso dimostrato di saper nascondere bene alcune novità in arrivo, spesso con simpatici post.

no, that's just the right amount maybe…it's not enough? — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 5, 2021

La verità potrebbe facilmente stare nel mezzo: Dragon Quest Builders 2 potrebbe essere solo uno dei tanti giochi della casa giapponese in arrivo su Game Pass. Peraltro – siamo onesti – è davvero così difficile credere che sempre più titoli di Square Enix sbarcheranno nel catalogo del servizio? Dopotutto, non dimenticate che questo mese si celebrerà il trentesimo anniversario di Dragon Quest, motivo per cui potrebbero essere in arrivo anche altri capitoli della serie in Xbox Game Pass. Come sempre, vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdervi alcuna novità!