Siamo ormai giunti alla seconda metà di luglio e come da tradizione Microsoft ci tiene a farci conoscere quali sono i prossimi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Man mano che il catalogo di giochi disponibili si espanse sempre più, gli abbonati potranno godere di esperienze estremamente diversificate. Come al solito, inoltre, sono ben presenti anche questa volta alcuni giochi in arrivo nel servizio direttamente dal giorno del lancio.

Partiamo proprio dall’aggiunta che sarà disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass direttamente dal day one, ovvero As Dusk Falls. L’opera prima di Int./Night abbiamo imparato a conoscerla man mano nel corso degli ultimi anni nelle varie conferenza Xbox, e si presenta come un’esperienza prettamente narrativa con uno stile visivo molto particolare. Il racconto segue le vicende di due famiglie e starà ai giocatori plasmare la storia a seconda delle scelte che si prenderanno.

La seconda metà di luglio, però, proporrà anche altri tipi di esperienze degne di nota. Oltre ad As Dusk Falls, infatti, debutterà sul catalogo di Xbox Game Pass anche il recente MotoGP 22, il gioco ufficiale del mondiale di velocità a due ruote. Se invece siete attratti alle grandi storie piene di mistero, allora non perdetevi l’occasione di giocare ad Inside, uno dei videogiochi più ammalianti ed acclamati degli ultimi anni.

Coming soon to @XboxGamePass: As Dusk Falls, Watch Dogs 2, Inside, and more! https://t.co/Vwj0ZJdokV — Xbox Wire (@XboxWire) July 18, 2022

Le novità però non finiscono qui, e vediamo nel dettaglio quali sono i giochi in arrivo prossimamente su Xbox Game Pass.

As Dusk Falls: dal 19 luglio su cloud, console e PC

Ashes of the Singularity Escalation: dal 19 luglio su PC

Watch Dogs 2: dal 19 luglio su cloud, console e PC

MotoGP 22: dal 21 luglio su cloud, console e PC

Torment Tides of Numenera: dal 21 luglio su cloud e console

Inside: dal 19 luglio su cloud, console e PC

Questi i nuovi titoli in arrivo nella seconda parte di luglio 2022 sul servizio in abbonamento Xbox