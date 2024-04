Su Game Pass arrivano tutti i Call of Duty, ecco quale potrebbe essere la data

L'atteso evento dello Showcase di Xbox si avvicina (sarà a inizio giugno, data ancora da confermare), e i rumor si moltiplicano sulla potenziale presenza del prossimo titolo di Call of Duty, Black Ops Gulf War.

Insider Gaming ha potuto confermare questa notizia, sottolineando che il gioco sarà presentato in modo più tradizionale rispetto alle recenti rivelazioni avvenute all'interno di Warzone, il popolare Battle Royale di Call of Duty. Si prevede che Black Ops Gulf War sarà svelato prima dell'inizio di Summer Games Fest a giugno, con un approfondimento sulla campagna del gioco e, presumibilmente, un'anteprima del gameplay.

Secondo quanto riportato, il titolo sarà un'esperienza open-world sviluppata da Raven Software, con Treyarch Games responsabile del multiplayer e della modalità zombies. Si prevede che il gioco verrà rilasciato nel mese di ottobre.

La vera notizia, però, è che Xbox ha in serbo altre sorprese legate al marchio Call of Duty dopo l'acquisizione di Activision Blizzard. Ciò potrebbe significare ulteriori annunci durante lo Showcase, come l'arrivo di tutti i titoli di Call of Duty all'interno dell'abbonamento Xbox Game Pass..

Quali sorprese riserverà lo Showcase di Xbox? Non ci resta che attendere con impazienza per scoprirlo