Xbox Game Pass: quattro nuovi giochi saranno presto aggiunti al catalogo

Superata la metà del mese di maggio, è giunto il momento per Microsoft di rimpolpare il catalogo digitale del propsio servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. A fine mese, gli abbonati avranno l’occasione di giocare a quattro nuovi titoli che verranno rilasciati da qui alla fine di maggio e tra questi titoli possiamo trovare: Alan Wake, Golf With your Friends, Cities Skylines Xbox Edition e Minecraft Dungeons.

Golf With Your Friends è già stato reso disponibile essendo all’interno di Xbox Game Pass da qualche giorno. Il titolo è un perfetto party game da giocare in compagnia incentrato su folli sessioni di mini-golf. Alan Wake non ha bisogno di presentazioni invece, una delle opere più famose ed amate di Remedy ritorna giocabile su una piattaforma Xbox a partire da oggi 21 maggio.

Insieme ad Alan Wake, oggi verrà reso disponibile all’interno del catalogo di Xbox Game Pass anche Cities Skylines Xbox Edition. Il gestionale urbano sbarca anche su Xbox One portando con sè tutte le infinite ore di costruzione ed espansione della propria città dei sogni. Minecraft Dungeons invece sarà l’ultimo gioco che raggiungerà il servizio ad abbonamento il prossimo 26 maggio. Disponibile fin dal lancio, la nuova avventura ambientata nel mondo di Minecraft, porterà i giocatori ad esplorare diversi dungeons all’interno di un gioco ispirato dai grandi classici come Diablo e Baldur’s Gate.

Di sicuro gli abbonati ad Xbox Game Pass avranno parecchio di cui giocare anche in questi ultimi giorni di maggio tra cittadine avvolte nel mistero, strambe partite di golf, costruzioni di grandi metropoli ed esplorazione di dungeon cubettosi. Cosa ne pensate di questo quartetto di giochi aggiunti su Xbox Game Pass?