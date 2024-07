Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di luglio (c'è un giocone da non perdere)

Il Xbox Game Pass si arricchisce di nuove entusiasmanti aggiunte per questo luglio 2024. Sia gli abbonati attuali che i nuovi utenti troveranno una lineup impressionante di giochi pronti a rendere l'estate ancora più divertente.

Annunciati sul sito ufficiale Xbox, ecco i titoli che saranno disponibili nella prima metà del mese, accessibili sia via Cloud che su Console e PC. Il 3 luglio potrete esplorare l’avventurosa "Journey to the Savage Planet" o partecipate alle combattute sfide di "Nickelodeon All-Star Brawl 2". Seguono poi, il 9 luglio, "Cricket 24" e "The Case of the Golden Idol", giochi che promettono emozioni e indagini intriganti.

Il 11 luglio sarà il turno del giocone "Neon White" e il buon "Tchia", quest'ultimo disponibile anche per gli utenti di Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon). Infine, il 16 luglio sarà possibile immergersi nei mondi di "Magical Delicacy" e "Flock", entrambi disponibili su tutte le piattaforme supportate dal servizio.

Intanto, vi segnaliamo anche alcuni giochi che lasceranno la piattaforma a metà mese, quindi approfittate per giocarli prima che sia troppo tardi:

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly

Toem

The Wandering Village

Figment 2: Creed Valley

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

Cricket 22

Per chi è interessato a scoprire i titoli inclusi nel catalogo completo del Xbox Game Pass, è disponibile un articolo sempre aggiornato sul nostro sito.