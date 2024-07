Xbox Game Pass su Fire Stick, come funziona e quello che devi sapere

Da oggi, gli appassionati di videogiochi possono godere di una nuova opportunità: Xbox Game Pass è ora disponibile su Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K. Microsoft ha lanciato un'app appositamente progettata per questi dispositivi che consente di giocare a titoli come Forza Horizon 5 attraverso lo streaming. Questa novità arriva in 25 paesi (compreso il nostro), segnando un passo importante nella strategia di Microsoft di rendere i giochi più accessibili, indipendentemente dall'hardware posseduto.

Il progetto inizialmente previsto da Microsoft, conosciuto come Xbox Keystone, prevedeva la creazione di un dispositivo di streaming al costo di circa 99 dollari, inclusivo di controller. Tuttavia, l'idea è stata accantonata, probabilmente per le sfide economiche e tecniche che comportava. La decisione di Microsoft di optare per una soluzione software ha quindi portato alla creazione dell’app per Fire TV Stick, fornendo un altro modo per godere dei giochi della Xbox Series X (acquistabile su Amazon) e Xbox Series S senza necessità di acquistare le due console.

Cosa serve per giocare a Xbox Game Pass in streaming

Per usufruire di questa novità, gli utenti che possiedono uno dei due modelli di Fire Stick sopracitati e un abbonamento a Game Pass Ultimate devono semplicemente scaricare l'app Xbox sul loro dispositivo Amazon. Una volta scaricata l'app, è necessario abbinare un controller Bluetooth compatibile. Attualmente, l'app supporta l'Xbox Wireless Controller, l'Xbox Adaptive Controller, il PS5 DualSense e il PS4 DualShock 4.

Potete acquistare ciò che vi serve di seguito:

Qual è la risoluzione e il frame rate massimo a cui posso giocare?

Attualmente l'Xbox Cloud Gaming sfrutta i rack di Xbox Series X, consentendo di videogiocare ai titoli Xbox con gli stessi setting della versione Series X, ma con una risoluzione ancorata al Full HD a massimo 60fps.

È importante notare che la qualità dello streaming dei giochi tramite l'app Xbox non può eguagliare l'esperienza di gioco locale su una console Series X, soprattutto in termini di bitrate, rimanendo leggermente indietro rispetto a soluzioni come quella offerta da Nvidia GeForce Now. Nonostante ciò, l'introduzione del Game Pass su dispositivi Amazon mira principalmente ai giocatori occasionali, che probabilmente non sono particolarmente preoccupati da dettagli come il lag di input o la qualità grafica non perfetta in 4K.

Sono comunque previsti miglioramenti del servizio (che lo ricordiamo, è ancora in BETA) nel corso dell'anno. In futuro avremo certamente update per quanto concerne risoluzione, framerate e bitrate.

A cosa posso giocare

Grazie all'abbonamento Xbox Game Pass è possibile giocare tutti i titoli presenti nel servizio in abbonamento. Parliamo di più di 300 giochi, tra cui Halo Infinite, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Gears 5, Starfield, Hellblade 2 e i prossimi Avowed, Indiana Jones e l'Antico Cerchio e soprattutto Call of Duty Black Ops 6.

Potete trovare la lista completa dei titoli a questo indirizzo.

Che pad posso sfruttare?

In questo momento, l'app supporta l'Xbox Wireless Controller (dalla versione One), l'Xbox Adaptive Controller, il PS5 DualSense e il PS4 DualShock 4.

Questo sviluppo rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di Microsoft di rendere la sua piattaforma di gaming sempre più accessibile, consolidando il Game Pass come un servizio fondamentale per i giocatori di tutto il mondo. La disponibilità del Game Pass su questi dispositivi amplia ulteriormente le possibilità per gli utenti di godere di un'ampia selezione di giochi senza la necessità di investire in hardware costoso e nel corso dell'anno sono previsti ulteriori miglioramenti per quanto concerne risoluzione, stabilità e possibilità di espansione del catalogo.