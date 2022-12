Microsoft ha pubblicato un trailer per presentare la lineup del prossimo anno per il suo Xbox Game Pass. Oltre ad alcune conferme e titoli attualmente inseriti in catalogo, possiamo ammirare frammenti di vari giochi che sono in uscita nel corso della prossima annata. Come sempre, il servizio in abbonamento dell’azienda americana propone moltissimi giochi disponibili già al day one e altrettanti titoli di spessore che si avvicenderanno per tutto il corso del 2023. Tra studi di sviluppo interni ed esterni, l’offerta di Microsoft è veramente vasta e in grado di accontentare ogni genere di utente e ha anche dimostrato di puntare ad un futuro piuttosto lontano.

Tra questi, troviamo le conferme di giochi come Halo Infinite e Microsoft Flight Simulator che sanno attrarre come sempre una larga fetta di fan. Accanto ad essi, troviamo molte novità come gli attesissimi Starfield, Forza Motorsport (di cui potete trovare l’ultimo capitolo di Horizon su Amazon) e Redfall che terranno alto l’onore degli studi interni di casa Microsoft, arricchendo il catalogo di Xbox Game Pass.

La lineup del servizio andrà poi a completarsi con molteplici titoli provenienti da studi esterni. Tra questi, possiamo trovare Wo Long: Fallen Dynasty, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl e Ark 2. A completare il catalogo, infine, troviamo Minecraft Legends, Age of Empires 4, nella sua versione per console, Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable, Atomic Heart e moltissimi altri. Il video, seppur breve, ci mostra spezzoni tratti da tutti questi giochi, introducendo i piani futuri di Microsoft per il suo Xbox Game Pass.

Data la mole di titoli presenti in catalogo, ovviamente, questo breve trailer mostra soltanto alcuni di quelli che saranno i giochi inseriti su Xbox Game Pass nel corso del 2023. Come sempre, Microsoft provvederà ad annunciare mese per mese tutte le novità ed eventuali titoli rimossi dal suo servizio in abbonamento. Per rimanere aggiornati sulle prossime novità in casa Microsoft e molto altro, rimanete sintonizzati sulle pagine virtuali di Tom’s Hardware.