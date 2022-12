La Federal Trade Commission si prepara a portare Microsoft in tribunale per l’acquisizione di Activision Blizzard. Questa mossa ha portato alla produzione di una serie di documenti, che hanno svelato come un particolare gioco per Xbox arriverà solamente tra circa dieci anni.

Andiamo con ordine: come abbiamo imparato a conoscere in questi anni, complice le numerose cause come quella tra Epic Games e Apple, le parti coinvolte consegnano dei documenti che includono informazioni riservate. I documenti diventano successivamente pubblici, con relative censure per proteggere le parti interessante. Nel caso di Microsoft, nel paper pubblicato dalla FTC si fa riferimento a un gioco per Xbox che potrebbe richiedere circa dieci anni di sviluppo. Inutile dire che in rete sono già partite le prime ipotesi in merito a quale titoli si tratti.

L’ipotesi più accreditata è che si tratti del successore di Skyrim. Bethesda è attualmente impegnata con Starfield ed è molto probabile che il prossimo The Elder Scrolls (che sarà un’esclusiva Xbox) non debutterà a breve. In realtà il gioco dovrebbe essere in produzione già da diverso tempo ed è molto probabile che debutterà prima di quanto pensiamo. Scartata durante la prossima iterazione della serie di Bethesda, in molti pensano in realtà che l’FTC si stia riferendo a Fallout 5. Non dobbiamo poi dimenticarci di eventuali prototipi, magari ancora in fase di sviluppo, che potrebbero richiedere molto più tempo. La sensazione è che però si tratti proprio di un gioco di casa Bethesda: Todd Howard e soci sono noti per i lunghi tempi di lavorazione tra un titolo e l’altro.

Qualsiasi sia il progetto in sviluppo, appare chiaro che si tratti di qualcosa di molto ambizioso. Chiaramente è meglio mettere l’hype da parte: considerata la distanza temporale che ci separa dall’arrivo del progetto, è molto probabile che ci vorranno almeno altri cinque anni per un annuncio da parte del team al lavoro su questo titolo.