Xbox Game Pass e Xbox Live: numeri da record durante l’epidemia di Coronavirus

In questo momento storico, moltissime persone in tutto il mondo si sono ritrovate a stare a casa a causa dell’epidemia di COVID-19, di conseguenza tutti i servizi d’intrattenimento online stanno avendo una popolarità mai raggiunta prima d’ora. Recentemente Microsoft ha dichiarato in un post che i propri servizi ad abbonamento Xbox Live, Xbox Game Pass e Mixer stanno ottenendo numeri da record, proprio perchè le persone passano più tempo a giocare.

Il post è stato pubblicato direttamente sul sito ufficiale di Microsoft, e vede l’azienda statunitense sottolineare anche l’arrivo di piccoli accorgimenti dei propri servizi per garantire agli utenti un’esperienza fluida durante i picchi di utilizzo. Una delle modifiche riguarderà la rimozione della possibilità di caricare Gamerpics personalizzate per i profili. C’è da dire però, che questi cambiamenti sono solo temporali, quindi questi servizi torneranno disponibili in futuro.

All’interno di un successivo post separato, la compagnia afferma che i programmatori di Microsoft stanno tenendo d’occhio la situazione dei propri servizi per garantire che Xbox Live sia ottimizzato e accessibile per i giocatori di tutto il mondo. Microsoft sta chiedendo ai suoi partner di gestire in modo più intelligente il rilascio di aggiornamenti di gioco, posticipandoli, o anticipandoli per le ore non di punta, anche per il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass.

Bisogno dire che in questo momento storico, i servizi online di Microsoft non sono i soli a star ottenendo dei benefici. Anche Steam continua ad abbattere i propri record di utenti connessi alla piattaforma simultaneamente. Cosa ne pensate della situazione attuale dei servizi di gaming online? Siete d’accordo con le decisioni che sta prendendo Microsoft?