Xbox Games with Gold: annunciati i giochi gratis di febbraio 2020

Come ogni mese, sono stati annunciati i nuovi giochi gratis di Xbox One per gli iscritti a Games with Gold. A febbraio 2020 potremo mettere le mani su quattro nuovi giochi, due provenienti dal catalogo di Xbox One, uno proveniente dal catalogo Xbox 360 e uno proveniente dal catalogo dell’originale Xbox: ovviamente tutti i giochi sono compatibili con Xbox One, tramite retrocompatibilità.

Vediamo insieme quali sono i giochi gratis di febbraio 2020 per gli iscritti Xbox Games With Gold e il loro periodo di validità:

TT Isle of Man : dal 1 al 29 febbraio 2020 per Xbox One

: dal 1 al 29 febbraio 2020 per Xbox One Call of Cthulhu : dal 16 febbraio 2020 al 15 marzo 2020 per Xbox One

: dal 16 febbraio 2020 al 15 marzo 2020 per Xbox One Fable Heroes : dal 1 al 15 febbraio 2020 per Xbox One e Xbox 360

: dal 1 al 15 febbraio 2020 per Xbox One e Xbox 360 Star Wars Battlefront: dal 16 al 29 febbraio per Xbox One e Xbox 360

TT Isle of Man è un racing game dal taglio realistico. Call of Cthulhu è un’avventura ispirata dal classico gioco di ruolo investigativo e, ovviamente, ruota attorno agli orrori immaginati da H.P. Lovecraft. Fable Heroes è un’avventura d’azione hack ‘n’ slash cooperativa per quattro giocatori che ci chiederà di raccogliere più oro possibile mentre combattiamo contro vari nemici. In Star War Battlefront combatteremo l’Impero o la Ribellione nelle modalità single player con armi e veicoli (le modalità online non sono supportate).

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Microsoft per il mese di febbraio 2020? Vi convince, oppure avreste preferito altri giochi per il Games with Gold di Xbox?