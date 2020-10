Xbox: tanti annunci di giochi scoperti in anticipo

Mentre contiamo i giorni dell’arrivo della next gen, sembrerebbe proprio che le novità e le sorprese non siano affatto terminate. Proprio la scorsa settimana vi avevamo parlato di un nuovo evento dedicato ad Xbox in programma il prossimo 9 novembre (10 novembre ore 2:00 orario italiano) e, nonostante giorni fa si avevano poche fonti a riguardo, ora grazie ad un leak apparso recentemente su Twitter, si è scoperto la line up dell’ X020. Innanzitutto la location dell’evento potrebbe cambiare dall’Amway Center di Orlando, Florida, al Microsoft Theater di Los Angeles, ma la cosa che sta facendo impazzire il web è la presenza di alcuni giochi.

Sempre settimana scorsa, vi avevamo rivelato che durante questo evento sarebbe stato mostrato un nuovo gioco su licenza targato Electronic Arts, ebbene secondo il leak il gioco in questione sarebbe Miss Universe: The Official Game in uscita nell’autunno del 2021 e accessibile in anticipo su Xbox Game Pass ed EA Play. Inoltre sembra che Halo Infinite possa essere il protagonista dell’evento. Dopo il deludente gameplay mostrato diversi mesi, il team ha in serbo un nuovo video migliorato sotto tutti i punti di vista, ed una data di uscita fissata per la primavera 2021 ed inoltre una open beta tra marzo ed aprile.

Rumor: Halo Infinite to be shown November 9 with new improved gameplay. Open beta to happen in March-April. X020 still set to happen November 9. More goodies on the picture (via 4chan) pic.twitter.com/xrbsDr1dTb — Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) October 15, 2020

Anche Sea of Thieves farà la sua comparsa, con una versione ottimizzata per Xbox Series X/S con un update in arrivo proprio al lancio della nuova console targata Microsoft. Ultimi, ma non per importanza, ci saranno Far Cry 6 con un corposo video gameplay dedicato, Assassin’s Creed Valhalla, Phantasy Star Online 2: New Genesis, Forza Motorsport, Balan Wonderland (in uscita il prossimo 26 marzo). Infine Phil Spencer dovrebbe salire sul palco presentando un teaser del nuovo titolo in sviluppo da The Initiative.

Insomma, sembrerebbe che l’evento del prossimo 9 novembre sia decisamente molto corposo. Nonostante i leak sembrerebbero veritieri, vi invitiamo a prenderli con le dovute pinze in quanto nessuno dei piani alti di Microsoft ha ufficializzato ancora nulla. Staremo a vedere. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo misterioso ed attesissimo evento.