Di controller particolari il mondo dei videogiochi ne è pieno, ma quello di Xbox prodotto da Asus sicuramente si dimostrerà uno dei più interessanti che siano mai stati prodotto. La società di Taiwan ha infatti annunciato un nuovo pad da destinare alle console di casa Microsoft, con un piccolo tocco moderno ma che richiama a un passato lontano.

Il controller non si discosta moltissimo dal form factor di Xbox, ma a differenza del classico controller, il nuovo hardware di ASUS è dotato di uno schermo OLED posizionato sopra il tasto guida. Questa soluzione, seppur possa sembrare moderna, venne già adattata in passato da SEGA, per i controller del suo Dreamcast, ultima console prodotta dal colosso nipponico prima di ritirarsi dalla produzioni hardware e dedicarsi esclusivamente ai software.

A cosa serve lo schermo? Come potete vedere dal video poco più in basso, il display OLED in realtà non fornisce nessun vantaggio in game. Non può, per esempio, essere usato come schermo secondario per visualizzare le informazioni di alcuni giochi. Il suo obiettivo è semplicemente fornire dei parametri tecnici, come lo stato del microfono, il pairing e il livello della batteria.

Chiamato ASUS Rog Raikiri Pro, il controller è disponibile in due varianti: una con lo schermo e una senza. La versione PRO è ovviamente quella con più funzioni, tra cui la presenza di quattro bottoni programmabili e la possibilità di essere connesso a console e PC via wi-fi. Il costo del controller non è ancora stato annunciato, ma è molto probabile che si tratterà di un prodotto premium, paragonabile ad altri device simili, come per esempio i Pro controller prodotti da Microsoft. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.