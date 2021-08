Xbox invita a vaccinarsi: “siate eroi anche nella realtà”

Mentre gli Stati Uniti sta registra una nuova ondata di contagi e molte persone sono ancora contrarie al vaccino, Xbox decide di scendere in campo in favore della campagna vaccinale con una dichiarazione sui social che invita i giocatori a fare la scelta giusta.

Sorprende un po’ vedere un’azienda che non c’entra nulla con questioni mediche prendere parte a una campagna di sensibilizzazione vaccinale contro il COVID-19, ma i tempi odierni sono quelli che sono. La decisione di Xbox di incoraggiare al vaccino viene probabilmente dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden negli scorsi giorni aveva chiesto alle grandi aziende di sensibilizzare la propria utenza a prendere parte alla campagna vaccinale.

La curva epidemica negli Stati Uniti d’America, secondo gli esperti, sarebbe causata proprio da un’alta percentuale di persone reticenti al vaccino o comunque non ancora vaccinate: il 50% della popolazione statunitense non si è ancora sottoposta ad alcuna dose, per questo le autorità degli USA sono in allarme e cercano di incoraggiare le persone nei più disparati modi possibili. Il messaggio di Xbox è comparso ieri sui profili social dell’azienda di Redmond, una chiamata generale alla responsabilità.

The power of play makes us heroes in new worlds every day. You can be a hero in real life too by getting vaccinated against COVID-19, protecting yourself & the people around you.

Learn more during our Q&A with the @CDCgov & @CDCFound: https://t.co/8qu2Hqtxtz

— Xbox (@Xbox) August 27, 2021