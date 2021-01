Xbox Live Gold: l’abbonamento subirà un aumento del prezzo?

Xbox Live Gold, forse, potrebbe subire un aumento del prezzo vertiginoso. Il rumour arriva da una scheda condivisa da un utente su Reddit. Vi consigliamo di prendere quanto segue con le pinze perché le immagini sono ancora in attesa di verifica. Osservando l’immagine sottostante, infatti, è possibile notare in alto a destra il prezzo indicato di 59,99$ sulla scheda relativa all’abbonamento a Gold di sei mesi. Di fatto, è lo stesso prezzo in U.S.A con cui era possibile abbonarsi per ben dodici mesi (il tagliando da 12 mesi è stato rimosso lo scorso anno); un aumento più che vertiginoso.

Oltre all’attesa di verifica delle immagini, sorgono altre domande più che lecite sulla natura dell’aumento del prezzo: riguarderà soltanto il territorio statunitense? Anche Xbox Game Pass Ultimate subirà un aumento del prezzo? Ebbene, fino a quando Microsoft deciderà di proferire parola su ciò, è difficile rispondere. La speranza è che l’aumento del prezzo, qualora dovesse arrivare anche in territorio europeo, coinvolga soltanto l’abbonamento Gold, lasciando invariato il prezzo del conveniente Xbox Game Pass Ultimate.

A dirla tutta, un aumento del 50% sul prezzo originario quando la concorrenza offre un servizio simile alla metà del prezzo, non sembrerebbe un’ottima mossa di marketing. Magari Microsoft giustificherà la scelta con un aumento di qualità o delle offerte proposte, oppure ampliando il numero dei giochi gratuiti mensili offerti con Gold. Però, come già specificato in precedenza, non ci resta che attendere comunicazioni da parte di Microsoft soprattutto sulla veridicità delle immagini riportate su Reddit.

E voi? Pensate che Microsoft potrebbe realmente raddoppiare il prezzo del suo abbonamento Xbox Live Gold, utile per il gioco online? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!