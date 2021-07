Xbox Live Gold sulla via del tramonto, per un insider molto famoso

È difficile immaginare un mondo senza Xbox Live Gold. Eppure, stando alle parole di Jeff Grubb, un mondo senza il popolare abbonamento che consente di giocare online su console della famiglia Xbox sarebbe in vista. A questo punto, stando all’insider che è stato in grado di divulgare alcuni dettagli su titoli molto attesi, infatti, sarebbe solo una questione di tempo. Prima o dopo, il modello di subscription come lo conosciamo cesserà di esistere.

Ad essere onesti la cancellazione di Xbox Live Gold è oramai uno dei rumor più chiacchierati degli ultimi mesi. Anzi, forse dell’ultimo anno, ovvero da quando Microsoft ha cominciato a spingere sempre di più su Xbox Game Pass, tanto da introdurre più di una sottoscrizione. E i rumor che vorrebbero l’abbonamento per giocare online sparire completamente sono sempre più molteplici ma stando alle parole di Grubb questa volta è solo, appunto, una questione di quando questo si realizzerà. “Il servizio cesserà di esistere in futuro”, ha dichiarato il giornalista e insider.

La finestra temporale, però, potrebbe essere ancora distante. In virtù del fatto che Microsoft, prima di cambiare radicalmente la struttura del suo ecosistema avrà bisogno di un incremento sostanzioso degli abbonati a Xbox Game Pass. Prima di questo evento, secondo Grubb, sarebbe impossibile pensare ad una cancellazione totale di Xbox Live Gold.

Al momento dunque ci troviamo solo davanti a rumor e ipotesi. Che però assumono un significato molto diverso quando guardiamo alle ultime strategie di Microsoft, con il multiplayer di Halo Infinite che diventa completamente gratuito e libero da ogni sorta di pagamentro e con il crescente aumento di servizi inclusi in Xbox Game Pass Ultimate. Insomma, solo chiacchiere da bar oppure c’è qualcosa di più concreto dietro una cancellazione di Xbox Live Gold? Lo sapremo solamente nei prossimi anni, quando scopriremo se Microsoft sarà riuscita ad attirare ancora più giocatori all’interno del suo nuovo modo di intendere acquisto e utilizzo dei videogiochi.