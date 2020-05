Xbox Lockhart, ci sarà anche una versione senza lettore?

Xbox Lockhart non è ancora ufficiale, ma nonostante ciò, le voci che circolano sulla sua esistenza sono sempre più frequenti. Che Microsoft stesse lavorando ad una Xbox next gen economica non è di certo un mistero, lo stesso progetto è stato più volte oggetto di discussione per Phil Spencer, che ha sempre chiarito di averlo accantonato nei primi anni di sviluppo.

Composizione fan made

Ma cosa potrebbe essere nel dettaglio Xbox Lockhart? Si tratterebbe di una console che avrebbe la stessa architettura hardware di Xbox Series X, di conseguenza avremmo GPU Navi RDNA 2, CPU Zen 2, RAM GDDR6 e lo stesso identico SSD di Series X. Ciò che la differenzierebbe dalla sorella maggiore sono ovviamente le specifiche, con una GPU meno performante e una RAM meno veloce, questo comporterebbe dettagli grafici minori, un ray tracing inferiore e una risoluzione ancorata sul Full HD.

Tutte queste informazioni sono ancora dei rumor, ma Jez Corden, giornalista di Windows Central, ha dichiarato che per lui Xbox Series S – Xbox Lockhart – è realtà e che potrebbe venire annunciata a breve, magari già all’evento del 7 maggio.

Proprio recentemente lo stesso redattore ha fatto eco ad un articolo di TrueAchievement, che si chiedeva se Xbox Series S potesse avere anche una versione all-digital – come la One S. La risposta non si è fatta attendere, dichiarando un sicuro e sintetico “l’avrai!”.

Se questa informazione si dovesse rivelare vera, potremmo avere ben tre console, se non addirittura quattro. C’è da dire che secondo le ultime stime Xbox One S sta andando sorprendentemente bene sul mercato, grazie anche al servizio Xbox Game Pass, e non è del tutto da escludere questa ipotetica voce sulla sua esistenza. Xbox Lockhart potrebbe, quindi, essere addirittura più economica di quanto chiacchierato, forse scendendo anche sotto i 300 euro. In quell’eventuale caso è inutile dire che l’offerta potrebbe allettare molti giocatori, disposti a scendere a compromessi pur di iniziare a giocare su una nuova generazione, con tutti i benefici del caso.