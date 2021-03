Xbox: madre cambia la password, figlio lo scopre e chiama la polizia

I videogiochi, al giorno d’oggi, hanno subìto un’espansione che definirla a macchia d’olio sarebbe riduttivo. Il boom del gaming a livello mondiale è costantemente in crescita e sempre più persone come mai prima d’ora si approcciano a questo mondo ricco di possibilità. Può capitare, però, che in alcuni casi l’imprevedibilità di questo media affligga anche alcuni avvenimenti inerenti alla vita reale, esattamente come quanto è accaduto ad un giocatore Xbox.

È questo il caso di quanto accaduto all’interno di una famiglia statunitense, con il racconto di questa buffa storia che ci viene fornito dalla polizia della città americana di Halton. Negli scorsi giorni un ragazzo avrebbe chiamato la polizia per richiedere un’intervento. La causa di questa emergenza improvvisa? La madre gli aveva cambiato la password per accedere all’account personale della sua Xbox.

Con parecchia incredulità, sulle pagine dell’account Twitter della polizia di Halton è stato dedicato un intero post a questa assurda storia. Gli stessi agenti hanno messo per iscritto su Twitter come non è assolutamente un buon motivo chiamare il 911 soltanto perchè uno dei propri genitori ha osato cambiare la password della propria Xbox. Per aggiungere un ulteriore tocco di ilarità sulla questione, il post della polizia di Halton è stato accompagnato da una bella gif presa dalla serie TV The Office.

Never thought we'd have to say this but here we are. Mom changing your Xbox password is NOT a reason to call 911. Yes, this happened.

^ra pic.twitter.com/Hlf1odFRfW — Halton Police (@HaltonPolice) March 9, 2021

Al di fuori di questa simpatica reazione della polizia della cittadina, non sappiamo come si è evoluta la questione, anche se probabilmente il tutto è finito poco dopo la chiamata ricevuta. Come non è stato nemmeno chiarito il motivo che ha spinto la madre di questo giocatore a dover cambiare la password della console di suo figlio. Una situazione sicuramente molto curiosa che, dobbiamo ammetterlo, ha spiazzato anche noi.