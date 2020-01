Xbox One, nuovi cambiamenti in vista per la dashboard

La dashboard di Xbox One ha subito nel corso degli anni diverse revisioni da parte di Microsoft anche se al momento quella della Xbox 360 resta sicuramente una delle migliori mai apparse su console nel corso degli anni. Anche in questo inizio del 2020 l’azienda sta apportando delle modifiche ad alcune sezioni e che al momento sono in fase di prova.

L’ultimo aggiornamento è disponibile per gli utenti che fanno parte di Xbox Alpha Ring. La sezione rinnovata vista in preview sembra all’apparenza molto simile alla versione attuale ma entrando nel dettaglio è possibile vedere quali sono le modifiche apportate con le schede Full library e Manage. Full Library raggruppa in diverse categorie i giochi e le app che si posseggono e aggiunge due sezioni a parte che riguardano Game Pass e Games with Gold. Secondo le schermate pubblicate da Windows Central c’è anche una sezione dedicata ad EA Access per chi ne fa parte. La sezione Full Library permette anche di vedere tutti i giochi che si posseggono. Se volete vedere tutti i cambiamenti più recenti alla dashboard l’utente di YouTube Maka91Productions li ha raccolti in un video.

Credits: Windows Central

Nella nuova sezione del menu Xbox One, la scheda Manage permette di gestire sempre i propri titoli raggiungendo in maniera veloce alcune voci che invece erano originariamente nascoste in altre parti del menu.

Da qui è possibile ad esempio liberare spazio di archiviazione (una delle funzionalità fino ad ora più nascoste), gestire aggiornamenti e la coda di download oppure l’installazione in remoto. Sempre secondo Windows Central, inoltre, l’installazione di giochi e app adesso sarebbe stata resa più veloce rispetto al passato. Chi fa parte dell’Alpha Ring può già dare il proprio parere sulle modifiche apportate da Microsoft a queste sezioni.