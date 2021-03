Xbox: Phil Spencer elogia l’id Tech, lo vuole sulle prossime esclusive

Durante la serata di ieri abbiamo assistito ad un’interessantissima chiacchierata tra i vertici Xbox, Bethesda e Zenimax. L’occasione è stata ottima per festeggiare le ultime acquisizioni Microsoft, e per dare il miglior benvenuto possibile agli studi Bethesda nei sempre più ampi Xbox Game Studios. Tra le novità riguardanti le future produzioni Microsoft e i nuovi arrivi nel catalogo di Game Pass, Phil Spencer ha voluto anche elogiare il motore grafico id Tech.

L’id Tech è il motore che abbiamo imparato a conoscere molto bene con il più recente DOOM Eternal. Grazie al lavoro fatto da id Software con questo motore grafico, abbiamo potuto godere di un’aspetto visivo poderoso sotto tutti i punti di vista. Capiamo perfettamente, quindi, l’innamoramento di Phil Spencer verso questo motore grafico, con il capo della divisione Xbox che vorrebbe usare il malleabile id Tech per sviluppare le prossime grandi esclusive in arrivo sulle console Microsoft e PC.

“Non abbiamo ancora parlato del futuro che attenderà il motore grafico idTech, e nemmeno di ciò che potrebbe significare all’interno delle produzioni marchiate Xbox. Come ben sapete, abbiamo tantissimi studi che si dedicano a tantissimi progetti diversi, e ad esempio potremmo usare questo motore proponendolo ai vari team, così da poterlo usare seguendo le proprie visioni creative”. Queste sono state le dichiarazioni di Spencer.

La chiacchierata di ieri ha spalancato le porte a Bethesda e Zenimax negli studi Microsoft, e l’aggiunta di 20 nuovi titoli sul Game Pass è solamente il primo passo di questa nuova era per le due grosse compagnie statunitensi. Ora non ci resta che conoscere quali altri progetti sono in cantiere, magari già durante il rumoreggiato evento digitale che dovrebbe prendere vita a fine mese.