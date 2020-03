Xbox: Phil Spencer sta già testando Project xCloud su PC

Nell’ormai lontano E3 2018, Microsoft ha presentato attraverso un teaser Project xCloud, un nuovo servizio di giochi in streaming, annunciandolo definitivamente nell’ottobre dello stesso anno. Microsoft, come ha già dichiarato, collaborerà con un’ampia gamma di partner per rendere disponibile il servizio anche su altri dispositivi. La beta era stata proposta tempo fa negli Stati Uniti, Regno Unito e Corea Del Sud, riscuotendo un discreto successo in quest’ultimo territorio. Alcuni giorni fa Microsoft ha confermato che Project xCloud sarebbe arrivato anche su Windows 10 e, proprio in queste ore, sembrerebbe che il capo di Xbox Phil Spencer stia testando l’app al momento.

Un utente su Reddit, tale “An Xbox Dude” ha postato uno screenshot di Phil Spencer che sta provando il servizio su PC. Una notizia che sicuramente farà felice tutte quelle persone che aspettavano notizie relative. Non è ancora chiaro quale sarà la qualità visiva su PC, molto probabilmente inizialmente potrebbe girare a 720p e 60fps. Si spera che Microsoft aumenti la qualità fino a 4K prima che Xbox Series X venga lanciata.

Phil Spencer ha voluto sottolineare il desiderio di vedere nei prossimi anni delle console dedicate solo allo streaming e prive di qualsiasi unità disco, approvando quindi questo possibile sistema in futuro. Concludiamo ricordandovi che quest’anno il servizio dovrebbe fare il suo debutto anche nel nostro paese, ci saranno aggiornamenti a riguardo.

