Xbox diverrà multipiattaforma? Sarah Bond spiegherà tutto in primavera

Microsoft potrebbe annunciare, durante la primavera, che alcune sue esclusive Xbox, tra cui Hi-Fi Rush e Sea of Thieves, arriveranno su altre piattaforme quali PS5 e Nintendo Switch.

Questa notizia è stata diffusa da un dipendente di Zenimax, la società madre di Bethesda, durante l'ultimo podcast di Infinite Umbra AgentDeli e subito ha fatto il giro del web.

L'attuale Presidente di Xbox, Sarah Bond, dovrebbe ufficializzare questa nuova strategia di Xbox, riguardante i giochi multipiattaforma, entro la primavera.

L'informazione è stata riportata da IdleSloth su X, e il giornalista di Windows Central, Jez Corden, ha commentato il post con un "sta accadendo", dando ulteriore credibilità alla notizia.

Nonostante l'annuncio, AgentDeli ha voluto rassicurare i giocatori Xbox, invitandoli a non preoccuparsi per il futuro delle esclusive Xbox.

Ha suggerito che la strategia di Microsoft potrebbe riguardare solo una ristretta cerchia di IP e che non dovrebbe impattare l'intera line-up di esclusive, oltre che prevedere, per le prossime uscite, periodi di esclusività piuttosto lunghi per quanto riguarda Xbox e PC.

Sebbene la notizia sia stata accolta con parecchio clamore, e abbia cominciato a far chiacchierare oltremodo la community videoludica, è importante prendere tutto con la dovuta cautela, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Microsoft.

Tuttavia, la questione delle esclusive Xbox su altre piattaforme non è nuova, e in passato sono emersi indizi riguardo all'arrivo di Hi-Fi Rush su PS5 e Nintendo Switch (con annessa una recente scoperta di alcuni cosmetici unici per le nuove piattaforme su cui sarà reso disponibile).

Resta da vedere come si evolverà la situazione e come Microsoft, se confermerà questa nuova strategia, illustrerà alla sua community le motivazioni dietro a questa scelta.

Per il momento restiamo in attesa, come voi, di questo comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, prima di trarre conclusioni definitive sulla questione.