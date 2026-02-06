Microsoft si prepara a lanciare una nuova revisione del controller Xbox entro la fine del 2026, riportando in carreggiata un progetto che sembrava ormai accantonato. La notizia arriva a un anno esatto dall'atteso debutto della next-gen console del colosso di Redmond, e segna un cambio di rotta significativo dopo che i piani originali per un refresh del pad erano stati cancellati nel 2024. La mossa assume particolare rilevanza nel contesto dell'aggressiva strategia cloud gaming di Xbox, con il Game Pass Ultimate che continua a spingere lo streaming come pilastro dell'ecosistema.

Secondo quanto riportato dal giornalista Tom Warren di The Verge, la caratteristica principale di questa revisione sarà l'integrazione della connettività Wi-Fi progettata specificamente per ridurre la latenza durante le sessioni di Xbox Cloud Gaming. Si tratta di un upgrade tecnico significativo che potrebbe finalmente affrontare uno dei talloni d'Achille dello streaming videoludico: l'input lag che affligge anche le connessioni più stabili quando si passa attraverso la rete wireless domestica invece che tramite collegamento diretto alla console.

Il controller in questione sarebbe una versione rivista del progetto interno noto come Sebile, di cui si erano già avute notizie nel 2023. All'epoca erano emerse specifiche tecniche interessanti per i giocatori più esigenti: feedback aptico evoluto simile ai DualSense di PlayStation 5, thumbstick modulari sostituibili per ridurre l'usura durante sessioni intensive di gioco competitivo, e una batteria ricaricabile integrata che avrebbe finalmente eliminato la necessità di acquistare il Play & Charge Kit separatamente.

La connettività Wi-Fi integrata nel controller rappresenta un salto tecnologico pensato specificamente per ridurre l'input lag durante le sessioni di cloud gaming

Per ora The Verge conferma soltanto l'implementazione del Wi-Fi per il cloud gaming, lasciando nell'incertezza il destino delle altre feature anticipate anni fa. Resta da capire se Microsoft abbia mantenuto quelle specifiche avanzate o se la revisione 2026 sarà più conservativa, concentrandosi principalmente sull'aspetto streaming. La cancellazione del 2024 potrebbe aver comportato una ricalibrazione del progetto, con priorità spostate verso l'infrastruttura cloud piuttosto che verso l'innovazione hardware pura.

Il report menziona anche la possibilità di un Elite Series 3 in arrivo nello stesso periodo, come precedentemente anticipato dal giornalista specializzato Jez Corden. Un lancio coordinato di controller standard e versione Elite di nuova generazione avrebbe senso commerciale, permettendo a Microsoft di coprire sia il mercato mainstream che quello enthusiast con tecnologie aggiornate. L'Elite Series 2 rimane uno dei controller premium più apprezzati su PC e console, nonostante alcuni problemi di durabilità del bumper e dello stick drift segnalati dalla community.

Va sottolineato che attualmente si tratta di informazioni non ufficiali, e la storia recente suggerisce cautela. Gli attuali controller Xbox Series X|S sono praticamente identici a quelli lanciati nel novembre 2020, e il refresh promesso per il 2024 non si è mai materializzato. Microsoft non ha ancora commentato pubblicamente queste indiscrezioni, mantenendo il consueto riserbo sulle roadmap hardware fino agli annunci ufficiali durante eventi come l'Xbox Games Showcase.