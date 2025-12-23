Il franchise di Call of Duty si prepara a sbarcare su Nintendo Switch nel corso del 2026, segnando un momento storico per una delle saghe FPS più iconiche dell'industria videoludica. Dopo anni di speculazioni e indiscrezioni, Xbox starebbe per finalizzare il porting della prima esperienza Call of Duty sulla console ibrida di Nintendo, una mossa strategica che potrebbe ridefinire gli equilibri del mercato dei shooter su piattaforme portatili. L'operazione rappresenta inoltre il compimento di un impegno assunto da Microsoft durante l'acquisizione di Activision Blizzard, conclusasi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, quando la casa di Redmond promise esplicitamente di portare il franchise anche sui sistemi Nintendo.

Secondo quanto riportato da Jez Corden, editor di Windows Central e fonte solitamente affidabile per quanto riguarda l'ecosistema Xbox, lo sviluppo sarebbe ormai in fase avanzata e il lancio potrebbe avvenire nel giro di pochi mesi. L'indiscrezione trova ulteriore conferma negli annunci di lavoro pubblicati da Sledgehammer Games lo scorso novembre, dove lo studio cercava esplicitamente figure con esperienza su Nintendo Switch, alimentando le speculazioni della community.

L'arrivo di Call of Duty su Switch potrebbe generare entrate significative per Xbox, aprendo il franchise a milioni di utenti che non possiedono altre piattaforme

La grande incognita riguarda quale versione del franchise approderà sulla console ibrida. Gli analisti propendono per Call of Duty: Warzone, l'esperienza battle royale free-to-play che continua ad evolversi stagione dopo stagione. Questa scelta avrebbe senso da molteplici punti di vista: eviterebbe conflitti con un eventuale lancio mainline previsto per fine 2026, garantirebbe un flusso continuo di microtransazioni su una nuova piattaforma e abbasserebbe la soglia d'ingresso per i giocatori Nintendo grazie al modello gratuito.

Resta da vedere se Xbox opterà per implementare il cross-play tra Switch e le altre piattaforme, una feature che potrebbe risultare problematica considerando le differenze prestazionali ma che risulterebbe fondamentale per garantire matchmaking rapidi e una community vitale. La risposta a questa e altre domande tecniche arriverà probabilmente nei prossimi mesi, quando Xbox dovrebbe finalmente ufficializzare quello che si preannuncia come uno dei porting più discussi del 2026.